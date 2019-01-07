ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий", - ОНОВЛЕНО

У рамках якого саме кримінального провадження проводять обшуки - поки що невідомо

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на телеканалі "Прямий".

"Так, обшуки такі проводяться", - відповіло джерело на запитання журналістів. За словами співрозмовника ЗМІ, слідчі дії санкціоновані судом, повідомляє LB.ua.

При цьому співрозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводять обшуки.

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У ДБР уточнили, що слідчі дії проводили в рамках досудового розслідування кримінального провадження про купівлю-продаж телеканалу "Прямий".

"Їх конкретизація поки що неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування. Підкреслюємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в рамках чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко представив колективу телеведучу Світлану Орловську в якості нової очільниці телеканалу, на зустрічі був екс-президент Петро Порошенко.