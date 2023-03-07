ДБР співпрацюватиме з чехами: отримуватимуть дані щодо проросійського бізнесу в країні

У Львові підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки.

Державне бюро розслідувань підписало Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки. Україна отримуватиме дані щодо діяльності в Чехії російського бізнесу, який підтримує війну.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Сьогодні у Львові підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки. Документ підписали керівники відомств Олексій Сухачов та Іржі Мазанек. Меморандум започатковує практичне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції, організованій та транскордонній злочинності, незаконному обігу наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин", – розповіли там.

Пріоритетними завданнями у співпраці є обмін інформацією, аналіз, дослідження та інші методи із запобігання, розкриття, припинення та розслідування кримінальних правопорушень.

"Також запланований обмін передовим досвідом щодо розслідування злочинів та напрацюваннями щодо застосування інформаційних технологій та інших інструментів боротьби зі злочинністю. Відомства організують спільні навчальні заходи, обмін експертами та спеціалістами, проведуть робочі зустрічі, конференції та семінари", – заявили у ДБР.

Мазанек зазначив, що ДБР завжди матимуть максимальну підтримку від чеських колег, зокрема, щодо розслідування злочинів росії в Україні.

"Ми готові ділитися з вами інформацією про те, хто з російських бізнесменів, які підтримують війну проти України, має майно на території Чехії. Також ініціюватимемо включення таких осіб до санкційних списків та блокування їхніх рахунків", – сказав представник Наццентру боротьби з організованою злочинністю Чехії.