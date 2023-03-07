Матеріали:
Теми:

ДБР співпрацюватиме з чехами: отримуватимуть дані щодо проросійського бізнесу в країні

07 березня 2023, 20:05
ДБР співпрацюватиме з чехами: отримуватимуть дані щодо проросійського бізнесу в країні
Фото з вільних джерел
У Львові підписали Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки.

Державне бюро розслідувань підписало Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки. Україна отримуватиме дані щодо діяльності в Чехії російського бізнесу, який підтримує війну.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Сьогодні у Львові підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним бюро розслідувань та Національним центром боротьби з організованою злочинністю Чеської Республіки. Документ підписали керівники відомств Олексій Сухачов та Іржі Мазанек. Меморандум започатковує практичне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції, організованій та транскордонній злочинності, незаконному обігу наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин", – розповіли там.

Пріоритетними завданнями у співпраці є обмін інформацією, аналіз, дослідження та інші методи із запобігання, розкриття, припинення та розслідування кримінальних правопорушень.

"Також запланований обмін передовим досвідом щодо розслідування злочинів та напрацюваннями щодо застосування інформаційних технологій та інших інструментів боротьби зі злочинністю. Відомства організують спільні навчальні заходи, обмін експертами та спеціалістами, проведуть робочі зустрічі, конференції та семінари", – заявили у ДБР.

Мазанек зазначив, що ДБР завжди матимуть максимальну підтримку від чеських колег, зокрема, щодо розслідування злочинів росії в Україні.

"Ми готові ділитися з вами інформацією про те, хто з російських бізнесменів, які підтримують війну проти України, має майно на території Чехії. Також ініціюватимемо включення таких осіб до санкційних списків та блокування їхніх рахунків", – сказав представник Наццентру боротьби з організованою злочинністю Чехії.

ДБРбізнесзлочинністьРФЧехія

Останні матеріали

ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2023, 16:33
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється