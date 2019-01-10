ДБР відкрило провадження проти Луценка через можливе зловживання владою

Санкція статті передбачає до трьох років тюрми з позбавленням права займати певні посади

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком.

Провадження відкрили за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він повідомив, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу, повідомляє "Громадське".

Напередодні Луценко на півтора місяця поїхав у Велику Британію "вчити англійську мову".

Наприкінці серпня в ефірі телеканалу ZIK Арахамія заявив, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум... Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино», - сказав Арахамія і пообіцяв подати заяву до правоохоронних органів.



Раніше за словами прессекретаря Луценка, його від'їзд ніяк не пов'язаний зі скандалом про телефонну розмову Зеленського і Трампа.