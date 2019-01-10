ДБР відкрило провадження проти Луценка через можливе зловживання владою
Провадження відкрили за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він повідомив, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу, повідомляє "Громадське".
Напередодні Луценко на півтора місяця поїхав у Велику Британію "вчити англійську мову".
Наприкінці серпня в ефірі телеканалу ZIK Арахамія заявив, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.
"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум... Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино», - сказав Арахамія і пообіцяв подати заяву до правоохоронних органів.
Раніше за словами прессекретаря Луценка, його від'їзд ніяк не пов'язаний зі скандалом про телефонну розмову Зеленського і Трампа.
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