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ДБР відкрило провадження проти Луценка через можливе зловживання владою

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком.
ДБР відкрило провадження проти Луценка через можливе зловживання владою Фото: з соціальних мереж

Провадження відкрили за заявою глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він повідомив, що Луценко, можливо, в змові з низкою колишніх народних депутатів та іншими особами, сприяв незаконному гральному бізнесу, повідомляє "Громадське".

Напередодні Луценко на півтора місяця поїхав у Велику Британію "вчити англійську мову".

Наприкінці серпня в ефірі телеканалу ZIK Арахамія заявив, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.

"Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум... Наприклад, Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино», - сказав Арахамія і пообіцяв подати заяву до правоохоронних органів.

Раніше за словами прессекретаря Луценка, його від'їзд ніяк не пов'язаний зі скандалом про телефонну розмову Зеленського і Трампа.

 
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01 10 2019 17:20
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