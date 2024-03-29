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ДБР завершило розслідування щодо загибелі помічника Залужного

29 березня 2024, 12:53
ДБР завершило розслідування щодо загибелі помічника Залужного
Фото: president.gov.ua
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, йому інкриміновано вбивство через необережність.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", – йдеться у повідомленні.

На першочерговій стадії досудового розслідування Тімченку повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. У той трагічний день (6 листопада 2023 року) чоловік передав Частякову вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження.

При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої, наголошують у ДБР.

"Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був упевнений що це сувенірні чарки", зазначають у Бюро.

Від отриманих поранень військовий загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

розслідуванняДБРвійна в Україніросія окупанти

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