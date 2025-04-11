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Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?

11 квітня 2025, 14:04
Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?
18+ Наша продукція призначена для повнолітніх споживачів нікотину, може зашкодити вашому здоров'ю та викликати залежність.
На правах реклами

VELO -  сучасний спосіб вживання нікотину для повнолітніх споживачів, який можна використовувати, якщо інше не встановлено правилами цього закладу чи перевізника в будь-якому місці*. Ці нікотиновмісні паучі представлені  різними рівнями міцності та великим різноманіттям смаків, даючи можливість кожному знайти свій варіант.

Шукаєте, де придбати нікотиновмісні подушечки VELO? Зручний спосіб - це сайт myogo.com.ua, або мережі партнерів. Тут ви можете вибрати різні смаки та міцність.

Ментолові смаки:

  • VELO Spiffy Spearmint — поєднує солодкий присмак м’яти з крижаним відтінком ментолу.
  • VELO Frosty Lemon — це гармонія свіжої м’яти й літньої фруктовості, де цитрусові нотки і легка прохолода ідеально збалансовані.
  • VELO Crispy Peppermint — вирізняється інтенсивним смаком перцевої м’яти та яскраво вираженим освіжаючим післясмаком.
  • VELO Mighty Peppermint — пропонує потужний смак перцевої м’яти з відчутною прохолодою ментолу.
  • VELO Eucalyptus Storm — поєднує м’ятний смак із нотами евкаліпта та охолоджуючим ефектом, що забезпечує відчуття свіжості.

Фруктові смаки:

  • VELO Mango Flame — яскраве манго з пікантними нотами та ефектом нагрівання*****, доповнене тропічним післясмаком.
  • VELO Breezy Mango — екзотичне поєднання стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з відтінками мандарину та маракуї.
  • VELO Lime Flame — насичений смак лайма з пряними відтінками та ефектом нагрівання*****.

Ягідні смаки:

  • VELO Icy Berries — гармонійне поєднання стиглої чорниці, малини й ожини, доповнене свіжістю м’яти.
  • VELO Blushy Berry — вирізняється ароматом стиглої полуниці, відтіненим нотами смаку свіжих сезонних ягід.
  • VELO Groovy Grape — має насичений смак солодкого червоного винограду з яскравою виноградною ноткою.

Покупки через o'go

Платформа o'go пропонує онлайн-шопінг:

  • Асортимент нікотинових паучів VELO з різними варіаціями міцностей та смаковими поєднаннями. Тим, хто тільки починає своє знайомство з VELO, краще почати пз варіанту міцності М’який.
  • Актуальні ціни на VELO.
  •  Безкоштовна доставка по всій території України**.
  • Спеціальні пропозиції на VELO.

Платформа o'go встановлює нові стандарти зручності:

  • Зручну систему оплати з різноманітними опціями.
  • Виключно оригінальна продукція.

Альтернативні точки продажу 

Окрім зручного інтернет-магазину o'go, придбати нікотиновмісні подушечки VELO можна  в точках продажу партнерів по Україні:

  • Мережі АЗС.
  • Популярні мережеві маркети.
  • Спеціалізовані кіоски.

Програма o'go Club

Реєструючись на сайті ви можете не тільки придбати нікотиновмісні подушечки VELO, але й отримати доступ до програми лояльності o'go Сlub:

  • Нарахування ХР*** за активності на сайті.
  •  обмін XP***на  аксесуари****, сертифікати партнерів та фірмовий мерч.

Приєднуйтесь до спільноти однодумців у  соціальних мережах та Телеграмі, щоб першими дізнаватися про події, ексклюзивні пропозиції та новини.

* Якщо інше не встановлено внутрішніми правилами закладів або перевізників

** У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, продаж здійснюється по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій.

*** XP – це особисті поінти досвіду, які нараховуються учаснику за певні дії у світі o'go.’

**** Ця продукція призначена для використання виключно з glo™.

***** Під нагріванням розуміється відчуття тепла і поколювання на яснах, при використанні продукції


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