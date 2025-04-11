Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?
VELO - сучасний спосіб вживання нікотину для повнолітніх споживачів, який можна використовувати, якщо інше не встановлено правилами цього закладу чи перевізника в будь-якому місці*. Ці нікотиновмісні паучі представлені різними рівнями міцності та великим різноманіттям смаків, даючи можливість кожному знайти свій варіант.
Шукаєте, де придбати нікотиновмісні подушечки VELO? Зручний спосіб - це сайт myogo.com.ua, або мережі партнерів. Тут ви можете вибрати різні смаки та міцність.
Ментолові смаки:
- VELO Spiffy Spearmint — поєднує солодкий присмак м’яти з крижаним відтінком ментолу.
- VELO Frosty Lemon — це гармонія свіжої м’яти й літньої фруктовості, де цитрусові нотки і легка прохолода ідеально збалансовані.
- VELO Crispy Peppermint — вирізняється інтенсивним смаком перцевої м’яти та яскраво вираженим освіжаючим післясмаком.
- VELO Mighty Peppermint — пропонує потужний смак перцевої м’яти з відчутною прохолодою ментолу.
- VELO Eucalyptus Storm — поєднує м’ятний смак із нотами евкаліпта та охолоджуючим ефектом, що забезпечує відчуття свіжості.
Фруктові смаки:
- VELO Mango Flame — яскраве манго з пікантними нотами та ефектом нагрівання*****, доповнене тропічним післясмаком.
- VELO Breezy Mango — екзотичне поєднання стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з відтінками мандарину та маракуї.
- VELO Lime Flame — насичений смак лайма з пряними відтінками та ефектом нагрівання*****.
Ягідні смаки:
- VELO Icy Berries — гармонійне поєднання стиглої чорниці, малини й ожини, доповнене свіжістю м’яти.
- VELO Blushy Berry — вирізняється ароматом стиглої полуниці, відтіненим нотами смаку свіжих сезонних ягід.
- VELO Groovy Grape — має насичений смак солодкого червоного винограду з яскравою виноградною ноткою.
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* Якщо інше не встановлено внутрішніми правилами закладів або перевізників
** У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, продаж здійснюється по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій.
*** XP – це особисті поінти досвіду, які нараховуються учаснику за певні дії у світі o'go.’
**** Ця продукція призначена для використання виключно з glo™.
***** Під нагріванням розуміється відчуття тепла і поколювання на яснах, при використанні продукції