Де зручно купити нікотиновмісні паучі VELO?

18+ Наша продукція призначена для повнолітніх споживачів нікотину, може зашкодити вашому здоров'ю та викликати залежність.

VELO - сучасний спосіб вживання нікотину для повнолітніх споживачів, який можна використовувати, якщо інше не встановлено правилами цього закладу чи перевізника в будь-якому місці*. Ці нікотиновмісні паучі представлені різними рівнями міцності та великим різноманіттям смаків, даючи можливість кожному знайти свій варіант.

Шукаєте, де придбати нікотиновмісні подушечки VELO? Зручний спосіб - це сайт myogo.com.ua, або мережі партнерів. Тут ви можете вибрати різні смаки та міцність.

Ментолові смаки:

VELO Spiffy Spearmint — поєднує солодкий присмак м’яти з крижаним відтінком ментолу.

— поєднує солодкий присмак м’яти з крижаним відтінком ментолу. VELO Frosty Lemon — це гармонія свіжої м’яти й літньої фруктовості, де цитрусові нотки і легка прохолода ідеально збалансовані.

— це гармонія свіжої м’яти й літньої фруктовості, де цитрусові нотки і легка прохолода ідеально збалансовані. VELO Crispy Peppermint — вирізняється інтенсивним смаком перцевої м’яти та яскраво вираженим освіжаючим післясмаком.

— вирізняється інтенсивним смаком перцевої м’яти та яскраво вираженим освіжаючим післясмаком. VELO Mighty Peppermint — пропонує потужний смак перцевої м’яти з відчутною прохолодою ментолу.

— пропонує потужний смак перцевої м’яти з відчутною прохолодою ментолу. VELO Eucalyptus Storm — поєднує м’ятний смак із нотами евкаліпта та охолоджуючим ефектом, що забезпечує відчуття свіжості.

Фруктові смаки:

VELO Mango Flame — яскраве манго з пікантними нотами та ефектом нагрівання*****, доповнене тропічним післясмаком.

— яскраве манго з пікантними нотами та ефектом нагрівання*****, доповнене тропічним післясмаком. VELO Breezy Mango — екзотичне поєднання стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з відтінками мандарину та маракуї.

— екзотичне поєднання стиглих тропічних фруктів: соковитого манго з відтінками мандарину та маракуї. VELO Lime Flame — насичений смак лайма з пряними відтінками та ефектом нагрівання*****.

Ягідні смаки:

VELO Icy Berries — гармонійне поєднання стиглої чорниці, малини й ожини, доповнене свіжістю м’яти.

— гармонійне поєднання стиглої чорниці, малини й ожини, доповнене свіжістю м’яти. VELO Blushy Berry — вирізняється ароматом стиглої полуниці, відтіненим нотами смаку свіжих сезонних ягід.

— вирізняється ароматом стиглої полуниці, відтіненим нотами смаку свіжих сезонних ягід. VELO Groovy Grape — має насичений смак солодкого червоного винограду з яскравою виноградною ноткою.

Покупки через o'go

Платформа o'go пропонує онлайн-шопінг:

Асортимент нікотинових паучів VELO з різними варіаціями міцностей та смаковими поєднаннями. Тим, хто тільки починає своє знайомство з VELO, краще почати пз варіанту міцності М’який.

з різними варіаціями міцностей та смаковими поєднаннями. Тим, хто тільки починає своє знайомство з VELO, краще почати пз варіанту міцності М’який. Актуальні ціни на VELO.

Безкоштовна доставка по всій території України**.

Спеціальні пропозиції на VELO.

Платформа o'go встановлює нові стандарти зручності:

Зручну систему оплати з різноманітними опціями.

Виключно оригінальна продукція.

Альтернативні точки продажу

Окрім зручного інтернет-магазину o'go, придбати нікотиновмісні подушечки VELO можна в точках продажу партнерів по Україні:

Мережі АЗС.

Популярні мережеві маркети.

Спеціалізовані кіоски.

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Реєструючись на сайті ви можете не тільки придбати нікотиновмісні подушечки VELO, але й отримати доступ до програми лояльності o'go Сlub:

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* Якщо інше не встановлено внутрішніми правилами закладів або перевізників

** У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану, продаж здійснюється по всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій.

*** XP – це особисті поінти досвіду, які нараховуються учаснику за певні дії у світі o'go.’

**** Ця продукція призначена для використання виключно з glo™.

***** Під нагріванням розуміється відчуття тепла і поколювання на яснах, при використанні продукції