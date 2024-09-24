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Дебати щодо обмеження застосування зброї в Україні розділили союзників та адміністрацію Байдена – WP

24 вересня 2024, 16:06
Дебати щодо обмеження застосування зброї в Україні розділили союзників та адміністрацію Байдена – WP
джерело eadaily
Цей запит України не виправдовує ризику ескалації з боку росії.

У Вашингтоні триває дискусія щодо обмеження зброї, яка розколює адміністрацію Байдена та Капітолійський пагорб і збиває з пантелику партнерів Америки в Європі. 

Про це повідомляє журнал The Washington Post.

Американські чиновники вважають, що атаки на об'єкти в Криму, які Україна проводила раніше, довели свою ефективність, змусивши російські війська відступити з півострова.

Один з американських представників сказав, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку росії.

Він наголосив, що запаси ракет обмежені, а росія вже вивела 90% літаків, що запускають планувальні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS, тому зміна політики США щодо далекобійного озброєння не матиме значного впливу на бойові дії.

Проте європейські військові і дипломати заперечують проти такого підходу, стверджуючи, що удари по рф з більшої дальності можуть мати більш вагомий вплив на конфлікт, і критикують відмову США зняти обмеження на використання західної зброї.

Останніми тижнями союзники України знову пожвавили обговорення ймовірного дозволу Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по території рф.

 
війна в Україніудари по рф

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