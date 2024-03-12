Дебати у Франції: Боротьба за Україну та стратегія Макрона проти росії

Президент Франції поставив на голосування в парламенті питання про допомогу Україні, оскільки його партія націлена на вразливість Марін Ле Пен перед росією.

Еммануель Макрон закликав парламент проголосувати за військову підтримку України з боку Франції, намагаючись привернути увагу до невизначеної позиції ультраправих щодо росії. Спираючись на низку заяв щодо європейської безпеки напередодні виборів до ЄС, цей крок французького президента фактично змушує обидві палати парламенту зайняти позицію щодо оборонної угоди з Україною. Макрон має на меті нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до владіміра путіна, намагаючись зменшити її різке зростання в опитуваннях, де її ультраправа партія "Національне об'єднання" випереджає його партію "Відродження" на 12 пунктів.

Про це повідомляє Financial Times.

"Дебати мають на меті зробити всі політичні партії підзвітними й викрити лицемірство. Ультраправі кажуть, що підтримують Україну, але це просто неправда, коли ви подивитеся на їхній послужний список", — сказав Бенджамін Хаддад, член парламенту від центристської партії Макрона "Відродження".

Голосування сьогодні 12 березня і завтра також є частиною зміни курсу Макрона щодо України, оскільки він все частіше заявляє про необхідність для Європи робити більше, щоб зупинити москву від перемоги у війні, особливо в умовах, коли підтримка з боку США вичерпалася. Опитування показують, що 79% населення виступають проти участі французьких військ у бойових діях в Україні, зважаючи на заяви Макрона про відправку військ в Україну, але незначна більшість (52%) підтримують відправку солдатів для виконання допоміжних функцій, згідно з опитуванням Elabe.

Однак серед виборців Макрона зростає підтримка надання більшої військової та економічної допомоги Україні, в той час як серед виборців Ле Пен підтримка обох заходів зменшується, свідчать опитування. Минулого тижня Макрон викликав голів опозиційних партій, щоб підготувати парламентські дебати й пояснити свою позицію, що Україна потребує "безумовної підтримки", щоб росія не перемогла.

Жордан Барделла, протеже Ле Пен і голова партії, який очолює список "Національного руху" на виборах до ЄС, заявив, що його партія підтримує Україну. Але він розкритикував Макрона за те, що той нібито стирає будь-які "червоні лінії" щодо Росії . Барделла також заявив, що "Національне об'єднання" не підтримає ні розгортання французьких військ, ні вступ України до ЄС.