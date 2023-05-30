Матеріали:
Теми:

Decathlon знайшов покупців для магазинів в росії

30 травня 2023, 16:36
Decathlon знайшов покупців для магазинів в росії
Французька мережа спортивних магазинів Decathlon знайшла покупців на частину магазинів у рф.

Турецька FLO Retailing та ліванська Azadea Group ведуть переговори про купівлю активів Decathlon в рф.

Про це повідомляють росЗМІ

Ці компанії можуть купити магазини і перезапустити їх за моделлю франчайзингу. FLO Retailing вже купила російський бізнес мережі Reebok. Власник Azadea Group – компанія Daher Group також раніше придбала російський бізнес іспанської Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear).

Переговори тривають із сім'єю Мюльє, яка володіє холдингом, до якого, крім Decathlon, входять Leroy Merlin і Auchan. 

За словами співрозмовників ЗМІ, якщо угода відбудеться, то не раніше осені. Одне з джерел розповіло, що дивитися активи Decathlon також приїжджали "близькосхідні франчайзі компанії", не уточнивши, які саме.

Decathlon продає п'ять найменш прибуткових магазинів в росії.

"Французька компанія збільшує пул нерухомості в рф. Наприклад, торік мережа, після зупинення постачання товарів до росії, придбала два майданчики у великих містах", – пишуть російські ЗМІ.

Сума угоди невідома.

Decathlon – це найбільший у світі виробник і продавець спорттоварів.

Нагадаємо, що Decathlon призупинила роботу 57 магазинів у росії в березні 2022 року.
РосіяDecathlon

Останні матеріали

Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули
Політика
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули "НАТО + Україна". Про що писали світові ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 29 травня 2023, 09:42
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється