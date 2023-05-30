Decathlon знайшов покупців для магазинів в росії

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon знайшла покупців на частину магазинів у рф.

Турецька FLO Retailing та ліванська Azadea Group ведуть переговори про купівлю активів Decathlon в рф.

Про це повідомляють росЗМІ.

Ці компанії можуть купити магазини і перезапустити їх за моделлю франчайзингу. FLO Retailing вже купила російський бізнес мережі Reebok. Власник Azadea Group – компанія Daher Group також раніше придбала російський бізнес іспанської Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear).

Переговори тривають із сім'єю Мюльє, яка володіє холдингом, до якого, крім Decathlon, входять Leroy Merlin і Auchan.

За словами співрозмовників ЗМІ, якщо угода відбудеться, то не раніше осені. Одне з джерел розповіло, що дивитися активи Decathlon також приїжджали "близькосхідні франчайзі компанії", не уточнивши, які саме.

Decathlon продає п'ять найменш прибуткових магазинів в росії.

"Французька компанія збільшує пул нерухомості в рф. Наприклад, торік мережа, після зупинення постачання товарів до росії, придбала два майданчики у великих містах", – пишуть російські ЗМІ.

Сума угоди невідома.

Decathlon – це найбільший у світі виробник і продавець спорттоварів.

Нагадаємо, що Decathlon призупинила роботу 57 магазинів у росії в березні 2022 року.