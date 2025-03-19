Дедалі більше американців вважають, що США надають Україні недостатньо підтримки – опитування

Нове опитування показало, що 46% американців вважають допомогу США Україні недостатньою. Це на 16 процентних пунктів більше, ніж у грудні, і є новим максимумом із 2022 року.

Водночас частка тих, хто вважає, що США роблять занадто багато (30%) або недостатньо (23%) для України, скоротилася.

Досі найвищий відсоток американців, які вважали, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, становив 38%, проте думка змінилася на тлі критики з боку деяких лідерів-республіканців щодо обсягу допомоги, яку США надавали Україні для ведення війни.

Опитування показало п'ятивідсоткове зростання частки американців, які вважають, що США мають і надалі підтримувати Україну в поверненні її території, навіть якщо це потребуватиме тривалої участі (53%), а не припиняти конфлікт якнайшвидше, навіть якщо це означає поступку території росії (45%).

Порівняно з груднем, коли 50% хотіли швидкого закінчення війни, що є найвищим показником у тенденції цього настрою, а 48% підтримували збереження участі, картина знову змінилася. До цього більшість американців - від 55% до 66% виступали за допомогу Україні в поверненні її території.

Адміністрація Трампа наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, хоча чи означатиме це, що росія збереже за собою території, на які вона претендує під час бойових дій із 2022 року, наразі невідомо.

Розрив у вподобаннях партій щодо припинення війни сягнув нового максимуму в 60 пунктів: підтримка республіканців ідеї якнайшвидшого закінчення війни залишилася на рівні 77% з грудня, а підтримка демократів знизилася на 13 пунктів до 17%.

Більшість демократів (82%) і незалежних виборців (54%), і тільки 22% республіканців підтримують війну до повернення Україною втрачених територій.

Коли справа доходить до того, яка сторона виграє війну, більшість американців - 63% незмінно кажуть, що жодна зі сторін не виграє. Ще 26% дорослих американців кажуть, що зараз виграє росія, це найвищий показник за всю історію, тоді як стабільні 10% вважають, що виграє Україна.

Раніше під час війни американці були більш схильні говорити, що виграє Україна, а не росія, але протягом останнього року думки змінилися.

Опитування також заміряло занепокоєння американців щодо потенційної угоди про припинення війни. 79% американців "дуже" або "певною мірою" занепокоєні тим, що росія порушить умови будь-якої мирної угоди, з них 52% дуже занепокоєні.

Ще семеро з десяти дорослих американців стурбовані тим, що угода буде занадто вигідною для росії. Набагато менше занепокоєння викликає те, що Україна порушить угоду (26%) або отримає занадто вигідні умови (20%).

Понад чотири з десяти американців (43%) занепокоєні тим, що НАТО вестиме перемовини щодо угоди без значущої участі США, що здавалося можливим після зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі, але тепер, коли Україна і США знову ведуть перемовини, це здається менш імовірним.

На запитання про те, що б вони хотіли, щоб зробили США, якби росія порушила умови угоди, 64% американців відповіли, що вони б підтримали надсилання додаткової зброї та військових поставок в Україну. Проте підтримка авіаударів США по російських військових об'єктах в Україні (42%) або відправки наземних військ США для підтримки України (30%) набагато нижча.

Після опитування соціологи зазначили, що думки американців про війну росії та України істотно змінилися за останні три місяці після інавгурації Трампа і зміни політики США щодо України. Новий максимум - 46% американців, включно з переважною більшістю демократів і майже половиною незалежних, тепер вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України.

"Заглядаючи вперед, це зростання суспільної переваги більш активної участі США може змусити адміністрацію Трампа переглянути свою політику щодо України, особливо якщо росія порушить потенційні угоди про припинення вогню", - йдеться в повідомленні Gallup.