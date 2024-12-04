Дедалі більше росіян хочуть, щоб путін використав ядерну зброю – соцопитування

За останні півтора року збільшилася частка жителів РФ, які вважають, що використання ядерної зброї під час війни може бути виправданим.

Соціологи опитали жителів рф про їхні погляди на війну в Україні та ідею використовувати ядерну зброю. З'ясувалося, що багато росіян усе ще підтримують вторгнення в нашу країну та хочуть переговорів на своїх умовах.

Про це повідомляє незалежний аналітичний центр "Левада-Центр".

За останні півтора року збільшилася частка жителів рф, які вважають, що використання ядерної зброї під час війни може бути виправданим, поділилися соціологи. У листопаді 2024 року 39% респондентів відповіли, що підтримують це рішення, а у квітні 2023 року цей показник становив 29%.

Також зазначається, що рівень підтримки війни в Україні майже не змінюється. Він був рекордно високим у листопаді 2024 року, коли 77% респондентів заявили, що уряд рф ухвалив правильне рішення.

Крім того, у росіян запитали, які події останніх чотирьох тижнів запам'яталися їм найбільше. За словами соціологів, 20% людей назвали запуск ракети "Ліщина" по Дніпру. Ще 12% опитаних сказали, що їм найбільше запам'яталися інші події, пов'язані з війною. Цікаво те, що кількість прихильників ідеї мирних переговорів продовжує зростати. Соціологи підкреслили, що в листопаді 2024 року 57% респондентів підтримали ідею припинити бойові дії.

Крім цього, з лютого 2024 року поступово зменшувалася кількість росіян, які вважають, що війна в Україні просувається успішно. Проте в листопаді їхня частка збільшилася до 70%, додали в "Левада-центрі".