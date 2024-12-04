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Дедалі більше росіян хочуть, щоб путін використав ядерну зброю – соцопитування

04 грудня 2024, 15:33
Дедалі більше росіян хочуть, щоб путін використав ядерну зброю – соцопитування
Фото: з вільного доступу
За останні півтора року збільшилася частка жителів РФ, які вважають, що використання ядерної зброї під час війни може бути виправданим.
Соціологи опитали жителів рф про їхні погляди на війну в Україні та ідею використовувати ядерну зброю. З'ясувалося, що багато росіян усе ще підтримують вторгнення в нашу країну та хочуть переговорів на своїх умовах.
 
Про це повідомляє незалежний аналітичний центр "Левада-Центр".
 
За останні півтора року збільшилася частка жителів рф, які вважають, що використання ядерної зброї під час війни може бути виправданим, поділилися соціологи. У листопаді 2024 року 39% респондентів відповіли, що підтримують це рішення, а у квітні 2023 року цей показник становив 29%.
 
Також зазначається, що рівень підтримки війни в Україні майже не змінюється. Він був рекордно високим у листопаді 2024 року, коли 77% респондентів заявили, що уряд рф ухвалив правильне рішення.
 
Крім того, у росіян запитали, які події останніх чотирьох тижнів запам'яталися їм найбільше. За словами соціологів, 20% людей назвали запуск ракети "Ліщина" по Дніпру. Ще 12% опитаних сказали, що їм найбільше запам'яталися інші події, пов'язані з війною.
 
Цікаво те, що кількість прихильників ідеї мирних переговорів продовжує зростати. Соціологи підкреслили, що в листопаді 2024 року 57% респондентів підтримали ідею припинити бойові дії.

 

Крім цього, з лютого 2024 року поступово зменшувалася кількість росіян, які вважають, що війна в Україні просувається успішно. Проте в листопаді їхня частка збільшилася до 70%, додали в "Левада-центрі".

війна в Україніросія окупантиядерні загрози

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