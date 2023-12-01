Дедалі більше росіян незадоволені вторгненням росії в Україну

За даними експертів, зростання злочинності, зловживання алкоголем, інфляція і високі ціни на споживчі товари також сприяють зростанню соціальної напруженості, і багато хто з цих чинників, імовірно, поглиблюються триваючою війною рф в Україні.

Війна росії в Україні призвела до виникнення нових соціальних суперечностей і загострення вже наявних усередині країни, які залишаються вельми помітними в російському інформаційному просторі, незважаючи на зусилля, які кремль докладає для цензури.

Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Як ідеться в джерелі, родичі мобілізованих військовослужбовців продовжують подавати скарги і заклики про допомогу мобілізованим, незважаючи на повідомлення про спроби цензури з боку росії.

29 листопада російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році росіяни надіслали до Управління Президента рф із роботи зі зверненнями громадян понад 180 000 скарг із питань, які стосуються Міністерства оборони (МО).

Більшість цих скарг, як повідомляють експерти, стосуються виплат військовослужбовцям, мобілізаційного статусу, зниклих безвісти і поганого медичного обслуговування.

кремль також використовує нещодавню етнічну напруженість у росії для підтримки заходів з нарощування сил і звернення до російських ультранаціоналістів, створюючи цикл, який тримає цю напруженість на передньому плані ультранаціоналістичного діалогу.

Крім того, Головне управління військової розвідки України повідомило, що через війну в Україні в росії, особливо на заході країни, зростає протестна активність і соціальна напруженість і що вищі ешелони російського керівництва обговорюють цю напруженість. ГУР зазначило, що зростання злочинності, зловживання алкоголем, інфляція і високі ціни на споживчі товари також сприяють зростанню соціальної напруженості, і багато хто з цих чинників, імовірно, поглиблюються війною росії в Україні, що триває.

кремлю постійно не вдається налаштувати російське суспільство на військовий лад, щоб підтримати військові дії росії, і зміна результатів опитувань і посилення соціальної напруженості вказують на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство напередодні президентських виборів 2024 року.