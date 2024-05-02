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Defence Express оцінили темпи надходження зброї від США

02 травня 2024, 18:49
Defence Express оцінили темпи надходження зброї від США
джерело slovoidilo
На темпи передачі того чи іншого виду озброєння для ЗСУ впливає одразу кілька параметрів.

Після того, як США поновили військову допомогу Україні, виникає питання, наскільки швидко обіцяну зброю нададуть Україні та яка частка із виділених 61 мільярда доларів на допомогу фактично "осяде" в самих Сполучених Штатах Америки.

Про це пише Defence Express.

Попередній досвід свідчить, що якщо розглядати терміни від моменту оголошення рішення та до моменту фактичної появи цього озброєння в строю ЗСУ протягом 2022-2023 років, то результати виявились неочікуваними і не варто говорити про "кілька діб чи навіть годин".

Зазначається, що рекордними виявились показники по передачі 155-мм гаубиць M777 (12 діб), "афганських" вертольотів Мі-17 (20 діб) та систем HIMARS (22 доби). Антирекордними виявились показники по темпам передачі бронемашин M1117 (499 діб), самохідних мостів на базі M60 (312 діб) та бронеавтомобілів класу MRAP (260 діб).

Окремо варто звернути увагу і на те, що передача засобів ППО, як ЗРК Patriot та NASAMS, комплексів Avenger та "шахедобійок" VAMPIRE, зайняла діапазон від 119 до 177 діб.

Експерти наголошують, що фактичні на темпи передачі того чи іншого виду озброєння для ЗСУ від США впливало одразу кілька параметрів. Вони залежать не тільки від логістики чи технічного стану готовності, але й від швидкості опанування озброєння нашими військовими та швидкості розгортання відповідної інфраструктури для обслуговування.

Наприклад швидкість поставки додаткових Patriot може впиратись рівно у такі самі нюанси, хоча ця система уже і так є в строю Сил оборони України.

"Окремо цікавим виглядає пояснення, чому ж Пентагон для підтримки нашої країни в критичний час не використав здавалось би очевидний резерв у 5 мільярдів доларів, який виник після перерахунку фактичної вартості уже переданої зброї України", – пише портал.

За словам аналітиків, в даному випадку йшлось не про "живі гроші", а скоріше просто про бухгалтерський феномен, який не можливо було конвертувати в реальний ресурс для допомоги.

війна в УкраїніППО Patriotпідтримка Україниросія-агресор

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