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ПОЛІТИКА

Defense Express: росія почала використовувати новий дрон "Бандероль"в Україні

26 квітня 2025, 12:58
Defense Express: росія почала використовувати новий дрон
Фото: УНН
"Бандероль" оснащена реактивним двигуном та здатна розвивати швидкість до 400–500 км/год.

росія почала використовувати новий безпілотник "Бандероль" для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатен розвивати швидкість до 500 км/год.

Про це повідомляє Defense Express.

російська армія почала застосовувати новий ударний дрон під назвою "Бандероль" для атак на півдні України.

Як повідомив фахівець у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов, цей безпілотник протягом останніх тижнів активно використовують для ударів по Одеській області.

За його словами, "Бандероль" оснащена реактивним двигуном та здатна розвивати швидкість до 400–500 км/год. Інші технічні характеристики, зокрема дальність польоту чи тип бойової частини, поки залишаються невідомими.

"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - зазначив експерт.

На порталі ГУР МОУ "Війна та санкції" вказується, що до розробки "Бандеролі" можуть бути причетні російські компанії АТ "Кронштадт" і АТ "КТ-Безпілотні системи". Утім, на їхніх офіційних ресурсах жодної згадки про цей дрон немає.

Відомо лише, що 19 лютого компанія "Кронштадт" повідомляла про успішний контрольний обліт нового БПЛА, однак назву безпілотника не вказувала.

Цей дрон може бути частиною ширшої стратегії росії, яка застосовує різні типи ударних безпілотників для атак по території України - як із бойовими частинами, так і у вигляді приманок для систем ППО.

війнадрониППО

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