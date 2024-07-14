Defense Express розповіли з якої гвинтівки стріляли у Трампа

Це одна з найпопулярніших гвинтівок у США та світі.

Сьогодні, 14 липня, на екс-очільника США Дональда Трампа напали під час передвиборчої промови. 20-річний Томас Метью Крукс намагався застрелити кандидата у президенти з гвинтівки AR-15. Це дуже популярна у США та у світі зброя.

Про це пише Defense Express.

Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 та автоматичним вогнем відома як M16.

Однак під назвою AR-15 ховається не один вид гвинтівка, а сімейство з великою кількістю варіантів - з різними калібрами, довжиною ствола, кастомізацією тощо. Поки що правоохоронці не показали зброю, з якої стріляв Крукс.