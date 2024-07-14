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Defense Express розповіли з якої гвинтівки стріляли у Трампа

14 липня 2024, 18:52
Defense Express розповіли з якої гвинтівки стріляли у Трампа
фото: Wing Tactical
Це одна з найпопулярніших гвинтівок у США та світі.
Сьогодні, 14 липня, на екс-очільника США Дональда Трампа напали під час передвиборчої промови. 20-річний Томас Метью Крукс намагався застрелити кандидата у президенти з гвинтівки AR-15. Це дуже популярна у США та у світі зброя. 
 
Про це пише Defense Express.
 
Ця напівавтоматична гвинтівка у військовій версії з калібром 5.56 та автоматичним вогнем відома як M16.
 
Однак під назвою AR-15 ховається не один вид гвинтівка, а сімейство з великою кількістю варіантів - з різними калібрами, довжиною ствола, кастомізацією тощо. Поки що правоохоронці не показали зброю, з якої стріляв Крукс.
 
"Якщо взяти найбільш популярні та розповсюджені варіанти версії AR-15 для американського цивільного ринку, то мова йде про версію під патрон .223 Remington із довжиною ствола 16 дюймів. Але, знову ж, існують версії AR-15 під ствол довжиною й 20 дюймів і під вкрай специфічні калібри, включно, наприклад із 6,5 мм", - припустили експерти.
 
Також вони оцінили шанси влучити у ростову мішень на відстані 120 метрів з цієї гвинтівки як такую, що не є неможливою. У армії США солдат по завершенню базової підготовки має зі стандартної M16 з позиції лежачі на дистанціях до 300 метрів уразити 23 з 40 мішеней, з яких 24 розташовані на відстанях 100-200 метрів. Однак між стрільбою по мішенях на полігоні та у реальному житті величезна різниця.

 

Дональд Трампзамахвійна в Україніросія окупанти

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