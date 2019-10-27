Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду оголосив, що хоче протягом восьми років ліквідувати дефіцит бюджету

Як повідомили в міністерстві фінансів у Вашингтоні дефіцит збільшився на 26% в порівнянні з попередніми дванадцятьма місяцями, що становило близько 984 млрд доларів.

Дефіцит бюджету США в черговому фінансовому році, який закінчився в кінці вересня, зріс майже до одного трильйона доларів, повідомляє "Економічна Правда".

Як повідомили в міністерстві фінансів у Вашингтоні дефіцит збільшився на 26% в порівнянні з попередніми дванадцятьма місяцями, що становило близько 984 млрд доларів.

Цей показник став найвищим за останні 7 років. Бюджетні доходи збільшилася на 4% до 3,462 трлн доларів, державні витрати зросли на 8% - до 4,447 трлн доларів.

Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду оголосив, що хоче протягом восьми років ліквідувати дефіцит бюджету. Однак він не тільки ввів в дію комплексну програму зниження податків, особливо в інтересах бізнесу, але також збільшив витрати, в тому числі на оборонні потреби.

Зокрема, бюджет міністерства оборони США в бюджетному році, що завершується, збільшився на 9%.

Крім іншого, на збільшення дефіциту бюджету вплинули витрати з обслуговування держборгу США. Зокрема, процентні платежі зросли на 10% - на 51 млрд доларів.

Нагадаємо, що в ООН поскаржилися на найбільшу за 10 років фінансову кризу в організації.