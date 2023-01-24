Дефіцит потужності все ще суттєвий - "Укренерго"

Виробництво незначно збільшилось

Споживання електроенергії залишається на рівні понеділка, 23 січня, виробництво незначно збільшилось, але дефіцит потужності залишається суттєвий, передає "Укренерго".

Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень.

Завдяки тому, що "Укренерго" відновило лінію 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Нагадаємо, в листопаді єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що якщо росія продовжить шкодити енергетичній інфраструктурі України і це спричинить гострий дефіцит електроенергії, її постачатиме Європейський Союз.