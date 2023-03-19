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ПОЛІТИКА

Дефіцит вибухових речовин загрожує прагненню ЄС озброїти Україну – FT

19 березня 2023, 14:55
Дефіцит вибухових речовин загрожує прагненню ЄС озброїти Україну – FT
Фото: Макс Требухов
Нарощення виробництва снарядів може зайняти близько трьох років.

Через дефіцит вибухових речовин Європа не може виробляти більше боєприпасів для України. 

Про це повідомляє Financial Times.

За словами чиновників і виробників, дефіцит пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвів до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, попри те, скільки грошей буде виділено на вирішення проблеми.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не може виробляти військову продукцію у великих масштабах", - сказав німецький чиновник.

При цьому виробники, керівники галузі та офіційні особи ЄС попереджають, що підвищений попит може лише підштовхнути ціни, які вже підскочили на п’яту частину за останній рік.

"Дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких боєприпасів великого калібру, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже легко, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?" - сказав голова Асоціації промисловості оборони та безпеки Чехії Їржі Гінек.

Представники оборонної промисловості кажуть, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, які необхідні для виробництва снарядів.

Гінек зазначив, що за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози не можливо. До того ж, збільшення виробництва пороху займе близько трьох років.

Чеський державний виробник Explosia, який є одним із найбільших у Європі постачальників вибухівки для заводів з виробництва боєприпасів, повідомив, що його виробництво паливного палива, яке використовується в 155-мм артилерії, "працює на повну потужність" і не буде збільшено до 2026 року.

Окрім того, нещодавно уряд Румунії заявив, що веде переговори з американськими та південнокорейськими компаніями про будівництво в країні заводу з виробництва пороху. Останній такий завод був закритий у 2004 році.

Один із двох іспанських виробників 155-мм артилерії Fábrica Municiones de Granada (FMG) також працює на повну потужність із жовтня 2022 року, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх в Україну. Але генеральний директор Антоніо Каро сказав, що на розширення знадобилося 4-5 місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.

За його словами, вартість основних матеріалів зросла вдвічі, а в деяких випадках і втричі. Таке зростання вартості та сплеск попиту призвели до підвищення цін на боєприпаси. Типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, приблизно на 20% більше, ніж до російського вторгнення в Україну.

Наразі FMG, яка належить словацькій групі MSM, не планує нарощувати потужності. MSM також виробляє 155-міліметрові снаряди в Словаччині та повідомила, що планує побудувати новий виробничий цех, аби збільшити випуск артилерії, але відмовилася назвати терміни.

ЄСбоєприпасивійна

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