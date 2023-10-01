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ПОЛІТИКА

Делегація МВФ починає зустрічі з українськими посадовцями

01 жовтня 2023, 15:56
Делегація МВФ починає зустрічі з українськими посадовцями
Фото: rian.com.ua
Сторони сфокусуються на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування.

Команда Міжнародного валютного фонду приїхала до України та розпочинає у Києві зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами. Очолює команду заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ", – йдеться у повідомленні  постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

З 25 вересня місія МВФ почала роботу у Варшаві, аби підготуватися до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Якщо перегляд буде успішним, то Україна розраховує отримати третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.

МВФУкраїна

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