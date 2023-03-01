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Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України

01 березня 2023, 20:30
Делегація послів G7 і Євросоюзу відвідала Міністерство оборони України
Обговорили ситуацію на передовій і зміни в Міністерстві оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із делегацією послів "Великої сімки" та представництва Європейського Союзу в Україні, на якій представив своїх нових заступників.

Про це повідомив сам очільник Міноборони.

"Сьогодні приймав послів G7+EU в Україні. Обговорили ситуацію на передовій і зміни в МО. Представив моїх нових заступників. Ми будуємо ефективне МО, використовуючи найкращі стандарти державної служби. Україна відчуває підтримку вільного світу", - підсумував міністр оборони України.

Міністерство оборони УкраїниG7війна в Україні

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