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Делегація рф привезла з індійського саміту G20 до росії холеру

21 вересня 2023, 20:19
Делегація рф привезла з індійського саміту G20 до росії холеру
Фото:unian.net
Заражений холерою член делегації рф міг контактувати з лавровим.

Член делегації МЗС рф заразився холерою під час саміту G-20 в Індії. Він міг контактувати з лавровим.

Про це повідомляє Baza.

Так, російська делегація повернулася із саміту в Делі 11 вересня. У пасажирів взяли аналізи, і вже за два дні з'ясувалося, що один із членів російської делегації підхопив на саміті холеру. Заражений летів в одному літаку з журналістами мідівського пулу, через що вони потрапили на жорсткий карантин — їх не випускають із лікарні та не дають побачитись з рідними.

Глава МЗС рф сергій лавров і офіційний представник МЗС марія захарова летіли іншим літаком. Однак не виключено, що вони контактували із хворим під час саміту G-20. Наразі лавров знаходиться у Нью-Йорку, на Генасамблеї ООН. Там із ним не погребувала зустрітися низка політиків - очікується, міністр проведе близько 20 двосторонніх зустрічей.

Лавровхолеравійна в Україніросія окупантисаміт G20

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