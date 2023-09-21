Заражений холерою член делегації рф міг контактувати з лавровим.

Член делегації МЗС рф заразився холерою під час саміту G-20 в Індії. Він міг контактувати з лавровим.



Про це повідомляє Baza.

Так, російська делегація повернулася із саміту в Делі 11 вересня. У пасажирів взяли аналізи, і вже за два дні з'ясувалося, що один із членів російської делегації підхопив на саміті холеру. Заражений летів в одному літаку з журналістами мідівського пулу, через що вони потрапили на жорсткий карантин — їх не випускають із лікарні та не дають побачитись з рідними.

Глава МЗС рф сергій лавров і офіційний представник МЗС марія захарова летіли іншим літаком. Однак не виключено, що вони контактували із хворим під час саміту G-20. Наразі лавров знаходиться у Нью-Йорку, на Генасамблеї ООН. Там із ним не погребувала зустрітися низка політиків - очікується, міністр проведе близько 20 двосторонніх зустрічей.