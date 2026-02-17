Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Делегація України на переговорах поділилася на табори Буданова та Єрмака – The Economist

17 лютого 2026, 18:17
Делегація України на переговорах поділилася на табори Буданова та Єрмака – The Economist
джерело t.me/umerov_rustem
Переговірники, орієнтовані на Єрмака, менш зацікавлені в угоді.

Ключовим моментом мирних перемовин стала вимога москви передати частину Донецької області, яка перебуває під контролем Києва, хоча кремль воює не за землю, а за те, щоб підкорити міжнародні звʼязки та суверенітет українців. Україна, росія та США працювали з початку року над ініційованим Америкою компромісом, який передбачав би створення на Донбасі демілітаризованої "вільної економічної зони", можливо, під егідою "Ради миру" Дональда Трампа.

Скоріш за все, такий сценарій не пройде перевірку американським законодавством, особливо якщо вимагатиме фактичного визнання російської окупації. Незрозуміло, чи розуміє це Стів Віткофф, головний переговірник США.

Але, як пишуть журналісти The Economist, розбіжності помітні й у складі української делегації.

"Одне крило, зосереджене навколо пана Буданова, вважає, що інтересам України найкраще служить швидка угода під керівництвом Америки, і побоюється, що вікно можливостей може скоро закритися. Але інше крило, яке, очевидно, все ще перебуває під впливом суперечливого колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака, який пішов у відставку через корупційний скандал, набагато менш зацікавлене у цьому. Зеленський, судячи з усього, балансує між двома групами, водночас маючи власні ідеї", — йдеться у матеріалі.

У статті також вказується, що з початку року Україна та росія поступово наближаються до угоди. Там наголосили, що зустріч у Парижі дала Києву віру, що його інтереси починають чути американські переговірники Віткофф та Кушнер. З'явилися обриси сильнішої угоди про гарантії безпеки, а також змінився склад переговірників: Київ та москва відправили більш прагматичних гравців. Водночас Кирило Буданов, глава офісу президента та колишній керівник розвідки, справив враження як фактичний новий голова української делегації. Одне джерело, близьке до команди України, навіть оцінило шанси на прорив у Женеві як "50 на 50".

СШАвійнапереговориАндрій ЄрмакКирило Буданов

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється