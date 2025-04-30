Делегація з представників приватного сектору США відвідає Гренландію

Делегація планує відвідати родовище Танбріз, одне з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів.

Делегація приватного сектору США на чолі з колишнім посадовцем адміністрації Трампа вирушить до Гренландії цього тижня для вивчення можливостей інвестування в величезні природні ресурси цього острова. Інтерес США до Гренландії, яка є самоврядною територією Данії, зріс після вступу Дональда Трампа на посаду, що спричинило політичну напруженість з Копенгагеном. Трамп відмовився виключити можливість захоплення Гренландії військовим шляхом, якщо Данія не погодиться продати її.

До складу делегації увійдуть представники таких компаній, як Critical Metals Corp (CRML.O), Cogency Power, American Renewable Metals та Refacture. Дрю Хорн, генеральний директор GreenMet і колишній керівник офісу міжнародних справ в Міністерстві енергетики під час першої адміністрації Трампа, очолить делегацію.

"Я не намагаюся робити нічого дивного, як, наприклад, організувати покупку або захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Ми просто прагнемо займатися традиційним розвитком бізнесу приватного сектору", — заявив Хорн в інтерв'ю Reuters.

Поїздка відбудеться через кілька днів після візиту короля Данії Фредеріка, яка стала символічним жестом, що підкреслює єдність між Гренландією та її колишнім колоніальним правителем.

Гренландія, з великими мінеральними покладами, вартість яких може досягати трильйонів доларів, має гірничодобувну галузь, що контролюється австралійськими, канадськими та британськими компаніями, з обмеженими інвестиціями США. Хорн зазначив, що він вірить, що капіталізація та легітимний розвиток приватного сектору сприятимуть більшій співпраці в незалежній Гренландії, підтриманій приватними інвестиціями США.

Хорн додав, що він вірить, що відкритість Гренландії до інвестицій приватного сектору зміцнить її незалежність і забезпечить життєздатну бізнес-модель.