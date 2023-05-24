Демократія далі занепадає в Угорщині – Freedom House

Freedom House оцінив рівень демократії в Угорщині у 43%, в Польщі – у 59%.

Стан демократії в Угорщині під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана продовжив погіршуватися у 2022 році.



Про це йдеться у доповіді американської дослідницької групи Freedom House.

Згідно з доповіддю, яка аналізує ситуацію з демократією у 2022 році, найбільш помітною зміною в групі країн-членів ЄС за останній рік став розкол у тенденціях в Угорщині та Польщі, де протягом останнього десятиліття демократичні показники стрімко погіршувалися. Демократичне падіння у Польщі перервалося, а от в Угорщині продовжилось стрімке погіршення, стверджують аналітики США.

"Підтримувані урядом наклепницькі кампанії проти критично налаштованих неурядових організацій та членів Національної судової ради, яка вважається останнім оплотом судової незалежності в Угорщині, продемонстрували все більше нетерпимість режиму Орбана до інакодумців", – йдеться у доповіді.

Тим часом у Польщі зловживання владою та дії, що свідчили про зневагу до ліберальної демократії, продовжувалися на кількох фронтах, згідно із доповіддю. Таким кроком стало рішення Міністерства освіти і науки надати гранти фондам, тісно пов'язаним з партією влади "Право і справедливість", які не мають жодного досвіду освітньої діяльності.

Водночас "Право і справедливість" все ще має набагато менше контролю над результатами виборів, ніж колеги партії в Угорщині. Польські виборці матимуть можливість обрати новий напрямок на парламентських виборах, запланованих на кінець цього року, сказано у доповіді.