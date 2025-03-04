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ПОЛІТИКА

Демократи готуються до протесту під час виступу Трампа в Конгресі – ЗМІ

04 березня 2025, 15:46
Демократи готуються до протесту під час виступу Трампа в Конгресі – ЗМІ
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Виступ американського президента очікується о 4 ранку 5 березня.

Члени Демократичної партії обговорюють низку варіантів протесту проти виступу президента Дональда Трампа перед Конгресом. Зокрема, обговорюється прямий зрив виступу.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Зазначається, що деякі пропозиції виходять за рамки рекомендацій лідерів щодо того, щоб до Конгресу привели людей, які постраждали від адміністрації Трампа. Серед демократів існують широкі розбіжності щодо того, яка форма протесту буде найбільш прийнятною та ефективною.

Зокрема, деякі депутати можуть покинути зал, коли Трамп скаже слова, які вони вважають неприйнятними. До такої дії також може спонукати критика дітей-трансгендерів. Окрім цього, у Конгрес можуть принести шумовитворювачі, таблички з гаслами проти Трампа або DOGE, яйця або порожні коробки від яєць, щоб підкреслити ріст цін на цей продукт, кишенькові конституції, щоб довести, що Трамп порушує Конституцію. Також обговорювалися удари руками, червоні картки та різні інші речі.

"Безумовно, є багато виборців, які дійсно хочуть, щоб демократи зруйнували ситуацію, і є... виборці, які вважають, що це просто грає йому [Трампу] на руку", — сказав один із демократів Палати представників.

Проте деякі групи демократів планують провести більш традиційні протести, використовуючи предмети гардероба різного кольору. Так, жіночий кокус демократів хоче вдягнути рожевий одяг, жінки-члени кокусу афроамериканців обговорюють одягання чорного одягу, а співголова українського кокусу Марсі Каптур роздаватиме жовто-блакитні краватки та шарфи на знак підтримки України та президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс написав у листі до демократів, що він та інші лідери планують відвідати промову, щоб "пояснити нації, що є сильна опозиційна партія, яка готова, бажає та здатна служити стримуванням і противагою". Він додав, що керівництво зрозуміє, якщо деякі члени пропустять промову.

Нагадаємо, Трамп заявляв, що вечір його виступу у Конгресі буде "великим". Він пообіцяв "розказати все", не уточнюючи, що має на увазі. Виступ очікується о 21:10 по Вашингтону 4 березня та о 4:10 по Києву 5 березня.

Дональд ТрампКонгрес СШАдемократи

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