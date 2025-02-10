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ПОЛІТИКА

Демократи можуть використати дефолт і шатдаун як важіль проти Трампа – CNN

10 лютого 2025, 09:12
Демократи можуть використати дефолт і шатдаун як важіль проти Трампа – CNN
Сенатор-демократ додав, що те, що робить Трамп, є послідовною брехнею людям під виглядом якогось "благородного ідеалу".

Сенатор-демократ Корі Букер не виключив, що демократи задіють призупинення роботи уряду США або дефолт за державним боргом проти дій Дональда Трампа. Це, у свою чергу, буде важіль для того, щоб домогтися поступок від республіканців і президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN

"Стратегія полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб завадити Дональду Трампу завдавати шкоди американцям, робити нас менш захищеними і підвищувати наші витрати. Ми розглянемо кожен інструмент у нашому арсеналі, як ми це робили минулого тижня, щоб переконатися, що ми не дозволимо йому завдавати шкоди людям", - сказав Букер.

Раніше він заявив, що хоча демократи "не збираються припиняти роботу уряду", проте вони хочуть "виступити проти дій Дональда Трампа, які завдають шкоди всім американцям", стверджуючи, що країна "зараз перебуває в кризі".

Також сенатор-демократ виступив проти посилення Трампом ініціатив у царині різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

"Це приголомшує мене, особливо тому, що вони, вони справді звинувачують це слово DEI, наче це щось, що підриває спроможність уряду наймати найкращих людей. Насправді все навпаки. Коли ми намагаємося найняти найкращих із найкращих, проводимо ширший пошук, щоб потрапити до HBCU або установ, які обслуговують іспаномовних, щоб знайти якомога більше кандидатів. Для мене це свого роду речі, які допомагають нам наймати найкращих із найкращих", - пояснив він.

Букер додав, що те, що робить Трамп, є послідовною брехнею людям під виглядом якогось "благородного ідеалу".

СШАДональд ТрампдефолтШатдаундемократи

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