Демократи не голосуватимуть за імпічмент Трампа – Politico

У партії не вважають, що Трамп вчинив злочини, що заслуговують на імпічмент.

Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар відтермінував голосування в Палаті представників питання про імпічмент президента Дональда Трампа, попри раніше озвучені наміри, причиною став тиск з боку колег.

Про це повідомила медіа організація Politico.

Політик не виніс свою резолюцію на голосування під час вечірнього засідання і визначений час для її розгляду минув.

"Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію", - сказав Танедар.

В приватних дискусіях демократи висловлювали невдоволення тим, що Танедар просував ініціативу імпічменту в момент, коли їхня увага була зосереджена на спробах республіканців скоротити фінансування та інших федеральних програм, а також на підготовці до голосування щодо масштабного законопроекту про податкові пільги.

Однак багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, що заслуговують на імпічмент, а чимало з них уже двічі голосували за імпічмент під час першої каденції. Однак пропозицію Танедара цього тижня назвали спробою відволікти увагу в критичний момент у Конгресі.

Танедар також вів приватні розмови у залі засідань Палати з кількома конгресменами-демократами, зокрема Александрією Окасіо-Кортес від Нью-Йорка, Грегом Казаром із Техасу, Бредом Шнайдером з Іллінойсу та Джеймі Раскіним з Меріленду.

Лідери партії формально не підтримали законопроект про імпічмент. Голова Демократичної фракції Піт Агіллар із Каліфорнії заявив, що керівники політсили планують відхилити цей документ.