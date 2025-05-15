Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Демократи не голосуватимуть за імпічмент Трампа – Politico

15 травня 2025, 10:22
Демократи не голосуватимуть за імпічмент Трампа – Politico
кадр з відео
У партії не вважають, що Трамп вчинив злочини, що заслуговують на імпічмент.

Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар відтермінував голосування в Палаті представників питання про імпічмент президента Дональда Трампа, попри раніше озвучені наміри, причиною став тиск з боку колег. 

Про це повідомила медіа організація Politico.

Політик не виніс свою резолюцію на голосування під час вечірнього засідання і визначений час для її розгляду минув.

"Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні. Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію", - сказав Танедар. 

В приватних дискусіях демократи висловлювали невдоволення тим, що Танедар просував ініціативу імпічменту в момент, коли їхня увага була зосереджена на спробах республіканців скоротити фінансування та інших федеральних програм, а також на підготовці до голосування щодо масштабного законопроекту про податкові пільги.

Однак багато демократів вважають, що Трамп вчинив злочини, що заслуговують на імпічмент, а чимало з них уже двічі голосували за імпічмент під час першої каденції. Однак пропозицію Танедара цього тижня назвали спробою відволікти увагу в критичний момент у Конгресі.

Танедар також вів приватні розмови у залі засідань Палати з кількома конгресменами-демократами, зокрема Александрією Окасіо-Кортес від Нью-Йорка, Грегом Казаром із Техасу, Бредом Шнайдером з Іллінойсу та Джеймі Раскіним з Меріленду.

Лідери партії формально не підтримали законопроект про імпічмент. Голова Демократичної фракції Піт Агіллар із Каліфорнії заявив, що керівники політсили планують відхилити цей документ.

 
Дональд Трампімпічментдемократи

Останні матеріали

Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється