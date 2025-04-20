Демократи не хочуть повернення Байдена в політику — The Hill

До колишнього президента зберігається негативне ставлення серед членів партії.

Ряд членів Демократичної партії США заявляють, що не хочуть повернення експрезидента Джо Байдена та його дружини Джилл у публічну політику, адже партія докладає зусиль для відновлення після поразки на виборах 2024 року. Стратеги політсили кажуть, що зараз невідповідний час для його повернення, адже рейтинг Дональда Трампа падає, а американці все більше звинувачують республіканця в економічних проблемах.

Про це пише The Hill.

"Якби у них (Байденів) були радники, які б тримали руку на пульсі Демократичної партії чи національної політики, вони б зрозуміли, який сильний рівень гніву чи байдужості до них залишається в нашій партії, він не зникне найближчим часом... Це жахливий і трагічний кінець їхнього часу в громадському житті, але це також правда, і вони повинні враховувати політичні реалії у своїх рішеннях", — заявив Майкл ЛаРоза, який працював директором із комунікацій Джилл Байден.

Він також каже, що повернення колишнього президента у публічну політику стало "чудовим подарунком" для Білого дому та консервативних ЗМІ. Поки вони намагалися захищатися через невдалу тарифну політику, повторна поява Байдена дала Трампу змогу знову поглузувати та звинувачувати демократа.

"Поява Байдена відволікає увагу від економічних злочинів чинного президента та страждань, які він завдав мільйонам людей за останні три місяці", — каже Бред Беннон, стратег демократів.

За словами іншого стратега Демократичної партії, перш ніж повертатися у політику, Байдену треба провести "підзвітність щодо його політичних рішень і останніх двох років його президентства".