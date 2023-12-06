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Демократи погрожують не підтримати Київ під час голосування щодо допомоги Україні

06 грудня 2023, 19:33
Демократи погрожують не підтримати Київ під час голосування щодо допомоги Україні
За словами представника Демократичної партії від Каліфорнії Хуана Варгаса, він на всі 100% за Україну, але якщо республіканці прив'яжуть до нового законопроєкту обмеження для мігрантів, він проголосує проти виділення 106 млрд Києву.

Демократи з Палати представників заздалегідь і недвозначно попередили, що виступають рішуче проти нових обмежень у частині імміграції в новому проєкті про допомогу Україні. Ці заяви ще більше посилили двопартійні розбіжності.

Про це повідомляє The Hill.

Представники демократів — зокрема Латиноамериканської та Прогресивної фракції — висловилися про те, що чинна політика США щодо прикордонної безпеки не обмежує допомогу демократичному союзнику у відбитті російської агресії.

Будь-які радикальні зміни в тому, що стосується імміграції, призведуть до того, що демократи не підтримають масштабніший пакет допомоги.

Опозиція, що росте, чинить тиск на президента Байдена і представників Демократичної партії: республіканці вимагають суворіших законів і обмеження припливу мігрантів на південному кордоні. Ця вимога стала головним каменем спотикання для адміністрації Байдена, яка намагається забезпечити більшу військову підтримку України до січня.

Попри те, що в демократів немає більшості в Палаті представників, їхні голоси, ймовірно, матимуть вирішальне значення в ухваленні будь-якого проєкту закону про міжнародну допомогу. Хоча багато консервативних республіканців, посилаючись на занепокоєння з приводу дефіциту витрат та інші причини, висловлюються проти.

"Я на всі 100% підтримую допомогу Україні, але якщо вони прив'яжуть деякі зі своїх пропозицій щодо стану на кордоні, я проголосую проти", — пояснив Хуан Варгас демократ від Каліфорнії. За його словами, багато хто наслідуватиме цей приклад.

Адміністрація Байдена запропонувала виділити близько 14 млрд доларів на безпеку кордону в рамках пропозиції про додаткові витрати в 106 млрд доларів для підтримки України, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Газа.

Конгрес СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупантидемократи

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