Демократи розпочинають кампанію з усунення Маска від влади

Ілон Маск, ймовірно, може піти з команди Трампа

Конгресмени з Демократичної партії звернулися до президента США Дональда Трампа з вимогою прибрати підприємця Ілона Маска з уряду до 30 травня.

Про це повідомляє портал Axios.

При цьому Axios посилається на лист демократів до голови Білого дому. Також один із представників партії Грег Касар заявив, що є всі юридичні та політичні інструменти для того, щоб домогтися відставки бізнесмена.

"Ви повинні усунути Ілона Маска з посади в уряді до 30 травня", – йдеться у листі.

Раніше видання Daily Mail повідомило, що Маска звинуватили у зневажливому ставленні до глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Там зазначили, що він поводився з нею як "з секретаркою".

До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп нібито повідомив оточення про те що Маск незабаром піде. Мільйонер, за його словами, "дуже талановитий і чудово виконує свою роботу", проте підприємцю доведеться повернутися до керівництва "великою компанією".