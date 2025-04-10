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Демократи розпочинають кампанію з усунення Маска від влади

10 квітня 2025, 08:33
Демократи розпочинають кампанію з усунення Маска від влади
Фото: з вільних джерел
Ілон Маск, ймовірно, може піти з команди Трампа

Конгресмени з Демократичної партії звернулися до президента США Дональда Трампа з вимогою прибрати підприємця Ілона Маска з уряду до 30 травня.

Про це повідомляє портал Axios.

При цьому Axios посилається на лист демократів до голови Білого дому. Також один із представників партії Грег Касар заявив, що є всі юридичні та політичні інструменти для того, щоб домогтися відставки бізнесмена.
 
"Ви повинні усунути Ілона Маска з посади в уряді до 30 травня", – йдеться у листі.
 
Раніше видання Daily Mail повідомило, що Маска звинуватили у зневажливому ставленні до глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Там зазначили, що він поводився з нею як "з секретаркою".
 
До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп нібито повідомив оточення про те що Маск незабаром піде. Мільйонер, за його словами, "дуже талановитий і чудово виконує свою роботу", проте підприємцю доведеться повернутися до керівництва "великою компанією".
СШАІлон Маскдемократи

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