Демократи США закликають Байдена відправити F-16 в Україну

Партія демократів США тисне на на президента країни Джо Байдена, аби він надав Україні винищувачі F-16 та ракети великої дальності.

Проте адміністрація Байдена виступає проти цього кроку, вважаючи, що США не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ.

Про це інформує The Hill.

Група законодавців кажуть, що з танками M1 Abrams була схожа ситуація. Спочатку Білий дім відмовлявся їх надавати, але потім змінив своє рішення.

Конгресмени вважають, що наступним логічним кроком має стати надання Україні винищувачів F-16 та ракет великої дальності, адже саме вони можуть стати ключовими елементами для оборони і контрнаступу українських військ.

За передачу Україні винищувачів F-16 виступають деякі воєнні лідери США, пише видання.