Демократи в Сенаті США поспішають затвердити суддів до вступу Трампа на посаду

Під час першого президентства Трампа призначені ним судді ухвалювали низку важливих рішень.

Демократична більшість у Сенаті США активно працює над затвердженням нових федеральних суддів, призначених президентом Джо Байденом, намагаючись завершити цей процес до повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Про це пише Reuters.

Очікується, що Сенат розгляне кандидатуру колишньої прокурорки Ейпріл Перрі, яку Байден номінував на посаду судді окружного суду США в Іллінойсі. Перрі є однією з 31 кандидатури на суддівські посади, які перебувають на розгляді Сенату, 17 з яких, включаючи її, вже пройшли розгляд чекають на голосування повним складом. Ще 14 кандидатів знаходяться на попередньому етапі обговорення в комітеті.

Конституція США наділяє Сенат повноваженням затверджувати суддівські призначення президента на довічні посади у федеральних судових органах. Лідер демократичної більшості Чак Шумер заявив, що демократи мають намір затвердити якомога більше кандидатур.

"Ми зробимо стільки, скільки зможемо", – сказав він.

Протягом першого терміну президентства Трамп призначив 234 федеральних суддів, зокрема трьох суддів Верховного суду, що забезпечило консервативну більшість 6-3. А з 2021 року Сенат затвердив 213 кандидатів від Байдена, серед яких і ліберальна суддя Верховного суду Кетанджі Браун Джексон. Близько двох третин затверджених Байденом суддів є жінками або представниками расових меншин.

Демократична більшість у Сенаті наразі відчуває тиск, щоб завершити затвердження усіх кандидатур, запропонованих Байденом, та бути готовими розглянути будь-які нові призначення, які він може запропонувати в останні місяці своєї каденції. Проте скільки з цих кандидатур затвердять до зміни складу Конгресу, залишається невідомим.

Цими вихідними Трамп закликав Сенат припинити затвердження кандидатів Байдена, написавши у соціальних мережах, що "демократи хочуть пропихнути своїх суддів". За його президентства призначені ним судді брали участь в ухваленні низки важливих рішень, зокрема щодо скасування права на аборт, розширення прав на носіння зброї, скасування расових критеріїв прийому до коледжів та обмеження повноважень федеральних регуляторних агентств.

Затвердження кандидатур на суддівські посади вимагає простої більшості голосів у Сенаті, де демократи мають невелику перевагу 51-49. Це означає, що для забезпечення успішного голосування партія не може дозволити собі втрати жодного голосу, якщо республіканці голосуватимуть проти кандидатур Байдена.