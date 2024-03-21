Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Демократи готові до кредитної стратегії для допомоги Україні – The Hill

21 березня 2024, 19:48
Демократи готові до кредитної стратегії для допомоги Україні – The Hill
Фото: Укрінформ
Американські демократи готові підтримати допомогу Україні в кредит, щоб вийти з глухого кута.

Про це повідомляє американська газета The Hill.

Члени Демократичної партії США в обох палатах Конгресу готові підтримати ідею надання допомоги Україні у кредит - це необхідно, щоб вийти з глухого кута.

"Демократи підтримують допомогу Україні. Неважливо, чи назвете ви це кредитом чи якось інакше, але виділіть їм ресурси. Ви повинні надати їм допомогу. Тож якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ і член Палати представників Бенні Томпсон. 

Ще один демократ, сенаторка Елізабет Уоррен сказала, що Україна "відчайдушно потребує грошей" від США і конгресмени намагаються знайти будь-який можливий спосіб відновити допомогу. 

"Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином, щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це", - додала вона.

Проте не всі демократи погоджуються з такою думкою, аби допомогу Україні потрібно надати у будь-якій формі. 

"Не забувайте, що і Ізраїлю, і Україні - особливо Україні - доводиться позичати багато грошей, щоб впоратися з цією війною. Так що якщо ви збираєтеся погіршити їхню кредитоспроможність - а кредитний рейтинг Ізраїлю знизився - це шкодить вашому союзнику, при цьому вдаючи, що ви йому допомагаєте. Тож це не дуже хороші зміни", - заявив демократ і член Палати представників Бред Шерман. 

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні через це постачання зброї практично призупинено. 

Американський Сенат вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. 

Але щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників. Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється навіть виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

 
кредитСШАдемократи

Останні матеріали

Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється