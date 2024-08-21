Демократи відкидають заяви Трампа про "переворот" з метою усунення Байдена
Президент Байден і його союзники рішуче відкидають твердження колишнього президента Трампа про те, що демократи вчинили "переворот", коли закликали Байдена піти у відставку, що призвело до зміни кандидатів на чолі партійного списку.
Про це інформує газета The Hill.
"Його стійкість все ще під питанням", — сказав Байден 19 серпня, коли репортер запитав про коментарі Трампа щодо "перевороту".
Колишнього конгресмена від Республіканської партії Адама Кінзінгера також запитали про заяви Трампа про "переворот".
"Єдиною людиною, яка коли-небудь намагалася здійснити переворот, був Дональд Трамп. Переворот за визначенням — це спроба повалити результати роботи уряду, що він і зробив", — сказав Кінзінгер.