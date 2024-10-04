Демократи звинувачують Ізраїль у втручанні в американські вибори – The Hill

Загострення на Близькому Сході звело нанівець зусилля Байдена щодо досягнення миру дипломатичним шляхом.

Члени Демократичної партії США дедалі більше підозрюють, що прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху намагається втрутитись у внутрішню політику США, ігноруючи заклики президента країни Джо Байдена домовитися про мирну угоду в Газі та протистоячи Хезболлі та Ірану за кілька тижнів до виборів.

Про це пише оглядач американського видання The Hill Алекс Болтон.

Він зазначає, що швидке загострення протистояння між Ізраїлем, Хезболлою та її союзником Іраном звело нанівець зусилля Байдена щодо досягнення миру дипломатичним шляхом.

"Зростаюча загроза ширшого конфлікту відкрила можливість колишньому президенту Трампу стверджувати, що світ "виходить з-під контролю", – наголосив Болтон.