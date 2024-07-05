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ПОЛІТИКА

Демократичні донори закликали Байдена відмовитися від переобрання – WP

05 липня 2024, 21:53
Демократичні донори закликали Байдена відмовитися від переобрання – WP
Також відомо, що лист продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.

Донори Демократичної партії США надіслали чинному президенту Джо Байдену листа із закликом "закріпити свою спадщину", припинивши свою боротьбу за переобрання на другий термін.

Про це повідомляє Washington Рost.

"Ми з усією повагою закликаємо Вас відмовитися від балотування на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", - написана у листі, яке підписали 168 представників донорів. 

Також відомо, що лист продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.

Ініціаторами листа є група Leadership Now Project, групою, заснована у 2018 році у відповідь на зростаюче занепокоєння щодо загроз демократичним нормам. За словами особи, знайомої з цією ініціативою, лист було передано кільком радникам Білого дому на умовах анонімності, щоб описати приватну комунікацію.

Серед підписантів:

  • Крісті Волтон, мільярдерка, невістка засновника Walmart;
  • комісар НФЛ у відставці Пол Дж. Тальябу;
  • інвестор-мільярдер Майк Новограц;
  • колишній керівник Google Нінг Мосбергер-Танг;
  • керуючий директор Warburg Pincus Харша Марті;
  • професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг; професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей;
  • генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм;
  • колишній міністр оборони США Луїс Кальдера;
  • інвестор хедж-фонду Кевін Бреннан з Bridgewater Associates.

Нещодавно у Штатах відбувся перший тур дебатів між чинним президентом США Джо Байденом та його головним суперником на виборах - екс-президентом Дональдом Трампом. Як зауважили у ЗМІ, під час дискусій Байден був тихим, його голос був слабким і неаргументованим.

дебатиБайденВибори в США

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