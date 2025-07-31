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Демократи заблокували частину продажу військової техніки Ізраїлю

31 липня 2025, 10:33
Демократи заблокували частину продажу військової техніки Ізраїлю
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
Це голосування відображає внутрішні суперечки у Демократичній партії.

Рекордна кількість демократів у Сенаті США, більшість фракції, увечері 30 липня проголосувала за дві резолюції щодо блокування продажу американської військової техніки Ізраїлю.

Про це пише видання The Hill.

"Хоча обидві резолюції зрештою провалилися, голосування показало, як прем'єр-міністр Ізраїлю біньямін нетаньягу розколов історичну двопартійну підтримку в Конгресі щодо гуманітарної кризи в секторі Гази під час війни Ізраїлю проти Хамас", - йдеться у публікації.

Зазначається, що всі республіканці проголосували проти резолюцій, висунутих сенатором берні сандерсом, до них приєдналися ще 20 демократів. Водночас 27 демократів підтримали зупинення продажу зброї США Ізраїлю на суму понад $675 мільйонів.

Уточнюється, що демократи позиціонували своє рішення як протест проти дій прем'єр-міністра ізраїлю біньяміна нетаньягу, а не як опозицію до Ізраїлю загалом.

 

Сенат СШАдемократиІзраїль

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