День Незалежності - посли ЄС, США і Великої Британії привітали українців

Дипломати заявили, що продовжать підтримувати Україну, яка захищає головні цінності вільного світу - свободу та демократію

Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, під час відбудови та на шляху до ЄС.

Про це сьогодні, 24 серпня, з нагоди 31-ї річниці Незалежності України заявив у своєму привітанні в Twitter посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Посол зазначив, що ця річниця - надзвичайна, одночасно радісна й трагічна.

"Це день свята. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення росії та 8 років агресії. Але, як і кожен день зараз, це також день скорботи. Скорботи за загиблими, за тими, хто постраждав і став жертвою російських звірств, хто втратив своїх близьких і свої домівки", - зазначив Матті Маасікас.

Він зауважив, що це перший День Незалежності, коли Україна вже стала країною-кандидатом на членство у ЄС.

"Європа святкує разом з вами, Європа сумує разом з вами", - наголосив Маасікас.

Він нагадав, як Євросоюз реальними діями допомагає Україні - підтримує постраждалих від війни, надає життєво важливі послуги зі збереження нормального життя в Україні, підтримує реформи, необхідні для вступу України до ЄС.

"Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, під час відбудови та на вашому шляху до ЄС. Бо ми - одна родина. Ми поділяємо спільні цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!" - запевнив Матті Маасікас.

Захоплення українцями, які нині захищають цінності всього світу висловила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, яка також записала відеопривітання до Дня Незалежності України.

"Протягом шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії. Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї Незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорсткої та неспровокованої війни росії. Хочу висловити глибоку шану українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу у боротьбі за майбутнє України… Ми знаємо, що Україна переможе!" - наголосила пані посол.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, вітаючи українців, наголосила, що чекає на це свято щороку, однак нині цей день затьмарений війною росії.

Сімонс акцентувала, що ця війна жахлива, у чому вона переконалася, відвідавши Бучу, Ірпінь, Чернігів та інші міста, де російські війська залишили свій кривавий слід.

"Але українці дають гідну відсіч ворогу. Нас це надихає, і разом з нашими союзниками ми робимо все можливе, щоб допомогти. Це і зброя, і навчання, яке ми забезпечуємо, і санкції, які душать російську воєнну машину, і гуманітарна допомога для повернення громад до життя. Я захоплююся стійкістю і сміливістю українців. Навіть за таких обставин вони зберігають почуття гумору та щодня народжують нові символи свого опору", - сказала Мелінда Сіммонс.

Пані посол також наголосила: найважливіше, що, захищаючи свою незалежність, Україна захищає головні цінності вільного світу - свободу та демократію.

"Саме тому світ об’єднався заради України, і ми будемо з вами стільки, скільки це потрібно, щоб День Незалежності став днем вашої остаточної перемоги", - зазначила Сіммонс.