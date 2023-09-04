Один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів Укрінформу.

"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так", - сказав Резніков.

Він додав, що поставки від волонтерів із 24 лютого минулого року донині - це 3% від усього, що "потрапило на війну".

Фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти в тому числі на армію.

"Армія сьогодні - найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", - підсумував міністр оборони.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від партнерів під 100 мільярдів доларів допомоги: озброєння і військова техніка.