Департамент США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS

Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів.

Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.

Про це повідомляє Агентство співробітництва в галузі безпеки оборони Міністерства оборони США.

Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Уряд України запросив закупівлю національної перспективної зенітно-ракетної системи NASAMS, яка включає:

- один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

- Центр розподілу вогню (FDC);

- пускові установки;

- приймачі GPS;

- набори інструментів;

- первинні двигуни;

- технічна підтримка уряду США та підрядників.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.