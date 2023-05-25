Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Департамент США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS

25 травня 2023, 09:43
Департамент США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS
Джерело: 1zahid.com/info
Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів.

Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.

Про це повідомляє Агентство співробітництва в галузі безпеки оборони Міністерства оборони США.

Орієнтовна вартість складає близько 285 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Уряд України запросив закупівлю національної перспективної зенітно-ракетної системи NASAMS, яка включає:

- один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

- Центр розподілу вогню (FDC);

- пускові установки;

- приймачі GPS;

- набори інструментів;

- первинні двигуни;

- технічна підтримка уряду США та підрядників.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

СШАNASAMSвійна в Україні

Останні матеріали

США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється