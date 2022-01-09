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Депутат держдуми рф закликав убити президента Зеленського

Представник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист"
Депутат держдуми рф закликав убити президента Зеленського

Депутат держдуми рф сергій миронов зробив брехливу заяву про "нацизм" в Україні та закликав убити президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив під час візиту на окупований Донбас.

"Під час проведення контртерористичної операції одна з основних цілей - це ліквідація ватажків бандоформувань", - сказав він.

Представник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист".

 

За його словами, так звана "денацифікація" України без убивства Зеленського "виконана не буде".

 
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01 09 2022 13:07
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