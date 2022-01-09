Депутат держдуми рф закликав убити президента Зеленського

Представник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист"

Депутат держдуми рф сергій миронов зробив брехливу заяву про "нацизм" в Україні та закликав убити президента Володимира Зеленського. Про це він заявив під час візиту на окупований Донбас.

"Під час проведення контртерористичної операції одна з основних цілей - це ліквідація ватажків бандоформувань", - сказав він.

Представник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист".

За його словами, так звана "денацифікація" України без убивства Зеленського "виконана не буде".