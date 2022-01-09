ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат держдуми рф закликав убити президента Зеленського
Депутат держдуми рф сергій миронов зробив брехливу заяву про "нацизм" в Україні та закликав убити президента Володимира Зеленського.
Про це він заявив під час візиту на окупований Донбас.
"Під час проведення контртерористичної операції одна з основних цілей - це ліквідація ватажків бандоформувань", - сказав він.
Представник кремлівського режиму заявив, що Зеленський нібито "керівник нацистської держави та головний терорист".
За його словами, так звана "денацифікація" України без убивства Зеленського "виконана не буде".
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01 09 2022 13:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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