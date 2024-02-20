Депутатів фінського парламенту розділило питання транзиту ядерної зброї через територію країни

Депутати від СДП, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.

Частина депутатів парламенту Фінляндії проти транспортування ядерної зброї через територію країни, інші підтримують це.



Про це повідомляє Yle.

Коаліціонери, "Справжні фіни", центристи і депутати від Шведської народної партії, які входять до парламентського комітету з оборони, підтримують зміну закону про ядерну енергію, щоб допустити транзит ядерної зброї через Фінляндію. Водночас депутати від СДП, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.



Голова парламентської комісії з оборони Юкка Копра вважає, що комісія з оборони і комісія у закордонних справах повинні прояснити це питання "відкрито і широко".

"Необхідно сформувати позицію Фінляндії з цього питання і після зробити необхідні висновки", – сказав він.

Член парламентської комісії з оборони Міка Карі (СДП) назвав нинішню лінію Фінляндії як країни, що утримується від ядерної зброї, хорошою основою.



"Та основа, на якій ми вибудовуємо нашу оборону з погляду ядерної загрози, – це політика НАТО щодо ядерного озброєння, яке розташовується на цей час по всій Європі, але не поблизу росії", – аргументував він.