Депутатів фінського парламенту розділило питання транзиту ядерної зброї через територію країни
Частина депутатів парламенту Фінляндії проти транспортування ядерної зброї через територію країни, інші підтримують це.
Про це повідомляє Yle.
Коаліціонери, "Справжні фіни", центристи і депутати від Шведської народної партії, які входять до парламентського комітету з оборони, підтримують зміну закону про ядерну енергію, щоб допустити транзит ядерної зброї через Фінляндію. Водночас депутати від СДП, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.
Голова парламентської комісії з оборони Юкка Копра вважає, що комісія з оборони і комісія у закордонних справах повинні прояснити це питання "відкрито і широко".
"Необхідно сформувати позицію Фінляндії з цього питання і після зробити необхідні висновки", – сказав він.
Член парламентської комісії з оборони Міка Карі (СДП) назвав нинішню лінію Фінляндії як країни, що утримується від ядерної зброї, хорошою основою.
"Та основа, на якій ми вибудовуємо нашу оборону з погляду ядерної загрози, – це політика НАТО щодо ядерного озброєння, яке розташовується на цей час по всій Європі, але не поблизу росії", – аргументував він.