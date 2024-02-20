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Депутатів фінського парламенту розділило питання транзиту ядерної зброї через територію країни

20 лютого 2024, 11:23
Депутатів фінського парламенту розділило питання транзиту ядерної зброї через територію країни
Фото: korrespondent.net
Депутати від СДП, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.

Частина депутатів парламенту Фінляндії проти транспортування ядерної зброї через територію країни, інші підтримують це.

Про це повідомляє Yle.

Коаліціонери, "Справжні фіни", центристи і депутати від Шведської народної партії, які входять до парламентського комітету з оборони, підтримують зміну закону про ядерну енергію, щоб допустити транзит ядерної зброї через Фінляндію. Водночас депутати від СДП, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.

Голова парламентської комісії з оборони Юкка Копра вважає, що комісія з оборони і комісія у закордонних справах повинні прояснити це питання "відкрито і широко".

"Необхідно сформувати позицію Фінляндії з цього питання і після зробити необхідні висновки", – сказав він.

Член парламентської комісії з оборони Міка Карі (СДП) назвав нинішню лінію Фінляндії як країни, що утримується від ядерної зброї, хорошою основою.

"Та основа, на якій ми вибудовуємо нашу оборону з погляду ядерної загрози, – це політика НАТО щодо ядерного озброєння, яке розташовується на цей час по всій Європі, але не поблизу росії", – аргументував він.

ядерна зброяФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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