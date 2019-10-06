Депутатів оцінили на доброчесність і склали топ-десять найгірших
Про це 10 червня йдеться у повідомленні на сайті руху.
Активісти вибрали 25 "найбільш доброчесних" депутатів, проаналізувавши склад Верховної Ради 8-го скликання за шістьома критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях (негативні критерії, за які політикам присвоюється по +1 балу), а також голосування за політичні реформи (позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал).
Таким чином, чим вищий бал було присвоєно народному обранцю, тим менш доброчесним він є за методологією.
Серед 25 найбільш доброчесних народних обранців опинились 12 членів фракції "Самопоміч", троє членів "Батьківщини", двоє членів БПП "Солідарність" та восьмеро позафракційних депутатів.
Найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 року стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солідарність"), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").
Нагадаємо, що рух "ЧЕСНО" на основі майже восьмирічної роботи підготував шість критеріїв оцінки роботи політика, які допоможуть виборцю оцінити, наскільки він чи вона були доброчесними.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ