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Депутатів оцінили на доброчесність і склали топ-десять найгірших

Найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 року стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков,Олег Недава (БПП "Солідарність"), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").
Громадський рух "ЧЕСНО" зробив власне оцінування роботи народних депутатів 8-го скликання.
Депутатів оцінили на доброчесність і склали топ-десять найгірших Фото:pressident.gov.ua

Про це 10 червня йдеться у повідомленні на сайті руху.

Активісти вибрали 25 "найбільш доброчесних" депутатів, проаналізувавши склад Верховної Ради 8-го скликання за шістьома критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях (негативні критерії, за які політикам присвоюється по +1 балу), а також голосування за політичні реформи (позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал).

Таким чином, чим вищий бал було присвоєно народному обранцю, тим менш доброчесним він є за методологією.

Серед 25 найбільш доброчесних народних обранців опинились 12 членів фракції "Самопоміч", троє членів "Батьківщини", двоє членів БПП "Солідарність" та восьмеро позафракційних депутатів.

Найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 року стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солідарність"), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").

Нагадаємо, що рух "ЧЕСНО" на основі майже восьмирічної роботи підготував шість критеріїв оцінки роботи політика, які допоможуть виборцю оцінити, наскільки він чи вона були доброчесними.

 
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10 06 2019 15:29
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