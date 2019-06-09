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Депутату Київради оголосили підозру: підробив диплом про освіту

Прізвища депутата прокуратура не повідомляє
Прокуратура Київської області підозрює депутата Київської міської ради у використанні підробленого диплому про освіту.
Депутату Київради оголосили підозру: підробив диплом про освіту Фото:www.44.ua

"Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ", інформує прокуратура Київської області.

Встановлено, що вказаний депутат Київради VIII скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

На даний час досудове розслідування триває.

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06 09 2019 10:42
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