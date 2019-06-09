ПОЛІТИКА НОВИНИПрокуратура Київської області підозрює депутата Київської міської ради у використанні підробленого диплому про освіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутату Київради оголосили підозру: підробив диплом про освіту
Прізвища депутата прокуратура не повідомляє
Фото:www.44.ua
"Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ", інформує прокуратура Київської області.
Встановлено, що вказаний депутат Київради VIII скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.
На даний час досудове розслідування триває.
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06 09 2019 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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