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Депутати пропонують дозволити приватним залізничним компаніям перевозити пасажирів в Україні

Тарифи на такі перевезення має формувати ринок, тобто держава не буде регулювати вартість квитків
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про залізничний транспорт України, у якому пропонується дозволити приватним компаніям отримувати ліцензії та здійснювати перевезення пасажирів українською залізницею.
Депутати пропонують дозволити приватним залізничним компаніям перевозити пасажирів в Україні Фото: argumentua.com

Відповідний законопроект №9512 подали на розгляд профільного комітету парламенту, інформує Верховна Рада. 

Зазначається, що законом передбачається, що приватні компанії зможуть перевозити пасажирів, створюючи конкуренцію "Укрзалізниці". Тарифи на такі перевезення має формувати ринок, тобто держава не буде регулювати вартість квитків.

Зазначається, що при цьому інфраструктура загального користування, така як сама залізниця, лінії електропостачання тощо, залишаться у державній власності.

"Перевезення пасажирів та вантажів здійснюються "Укрзалізницею", яка займає монопольне становище у сфері залізничних перевезень, та не в повній мірі задовольняє інтереси суспільства у перевезеннях", - повідомляється у пояснювальній записці до законопроекту.

Для того, аби відповідні зміни набули чинності, законопроект мають проголосувати у Раді та підписати президент.

Нагадаємо, що чеський перевізник LЕО Ехpress хоче відкрити залізничне сполучення з Праги через Краків до Мостиськ, що на Львівщині.

 

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01 02 2019 17:41
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