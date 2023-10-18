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Депутати росії відкликали договір про заборону ядерних випробувань

18 жовтня 2023, 16:12
Депутати росії відкликали договір про заборону ядерних випробувань
Фото:Lragir.am
російська державна дума відкликала в усіх трьох читаннях ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це повідомляє російський Тelegram-канал Думи рф.

"Держдума відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Закон ухвалено у третьому читанні", – йдеться в дописі.

Документ був розроблений за дорученням голови Держдуми В'ячеслава Володіна, а днями  був внесений до парламенту росії.

В понеділок депутати рф схвалили законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань відкликання ратифікації в першому читанні, а сьогодні він був схвалений одразу у другому і третьому читаннях.

Днямий ми писали, що росія скасувала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань. 

 

РосіядоговірДерждумаядерні випробовування

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