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ПОЛІТИКА

Депутати Європарламенту поїдуть до москви на 9 травня

07 травня 2025, 19:37
Депутати Європарламенту поїдуть до москви на 9 травня
Буде невелика група депутатів Європарламенту.

Серед гостей урочистостей у москві до 9 травня буде невелика група депутатів Європарламенту, зокрема двоє членів німецького Альянсу Сари Вагенкнехт.

Про це повідомляє Spiegel.

Соратники Вагенкнехт, євродепутати Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург заявили, що будуть брати участь в урочистостях у Москві з нагоди 9 травня та що з ними їдуть ще троє євродепутатів – з Чехії, Словаччини та Кіпру. 

У москві вони збираються зустрічатися з членами російської Держдуми та іншими представниками політичної і культурної сфери. 

Своїм мотивом вони назвали "подолати все більшу спіраль конфронтації та ескалації у Європі".  

Фірменіх і фон дер Шуленбург стверджують, що після того планують їхати до Києва та контактували з цього приводу з посольством України. 

Рут Фірменіх називають людиною із близького оточення Сари Вагенкнехт, вона працювала з нею з 2004 року. 

Сама Сара Вагенкнехт на запитання щодо поїздки однопартійців до москви сказала, що не бачить у цьому нічого скандального.

"Вони їдуть до москви покласти вінок до пам’ятника невідомому солдату до 80-ї річниці звільнення. Не знаю, що можна сказати проти цього. Вони не будуть брати участі у військовому параді чи подібних державних подіях", – сказала політикиня.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв в останню мить скасував візит до Москви на парад 9 травня. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, зазначивши, що Алієв залишиться в країні для участі у внутрішніх заходах, присвячених пам’яті Гейдара Алієва. Також не прилетить до москви президент Лаосу Тхонглун Сісуліт — за офіційною версією, через захворювання на COVID-19.

Варто зазначити, що відносини між Баку та Москвою останнім часом загострилися через авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", який був збитий у російському повітряному просторі та впав на території Казахстану. Алієв звинуватив у трагедії представників рф і закликав покарати винних.

Очікується, що на параді в Москві будуть присутні кілька десятків іноземних лідерів, зокрема президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та голова КНР Сі Цзіньпін.

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