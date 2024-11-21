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ПОЛІТИКА

Der Spiegel розкритикував Шольца за позицію щодо України

21 листопада 2024, 13:22
Der Spiegel розкритикував Шольца за позицію щодо України
Олаф Шольц
Шольц досі не наважується передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Німецьке видання Der Spiegel опублікувало редакційну статтю з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца за зволікання з передачею Україні далекобійних ракет Taurus. У статті припускають, що причина цього рішення може полягати у передвиборчих міркуваннях, а також пов'язують із цим нещодавній телефонний дзвінок Шольца президенту росії владіміру путіну.

Публікація під назвою "Канцлер підводить Україну", оприлюднена 21 листопада, починається згадкою про слова міністра закордонних справ росії Сергєя Лаврова, який назвав відмову Шольца передати ракети Taurus "відповідальною і принциповою позицією".

"Раніше канцлер слідував рішенням Вашингтона, але тепер передвиборча кампанія, схоже, стала для нього важливішою", — йдеться у статті.

У матеріалі наголошується, що нині, коли Україна особливо потребує підтримки європейських союзників, зволікання Німеччини може мати фатальні наслідки. Зазначається, що 2025 рік може стати вирішальним у війні, оскільки ресурси України поступово виснажуються.

На тлі цього США, Велика Британія та Франція вже демонструють рішучість у посиленні підтримки України, зокрема дозволивши завдавати удари західними ракетами по території росії. Натомість Шольц залишається на своїй позиції, хоч раніше часто слідував за рішеннями США.

У статті ставлять під сумнів мотивацію Шольца, наголошуючи, що дзвінок путіну лише посилив кремлівську пропаганду, тоді як українське питання використовується канцлером у передвиборчій кампанії. Автори припускають, що страх перед ескалацією війни та ядерним блефом путіна змушує Шольца враховувати позиції як його партії, так і прихильників замирення в Німеччині.

Видання застерігає, що відмова Німеччини підтримати Україну зараз може мати серйозні наслідки, зокрема посилення агресії з боку росії, що стане викликом для будь-якого наступного уряду ФРН.

"Європейські країни мають взяти на себе більше відповідальності за гарантії безпеки України. Сподіватися на роль США як "глобального поліцейського" більше не можна", — підсумовує стаття.

Олаф Шольцвійна в УкраїніTaurus

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