Держатомрегулювання наказало вивести останній енергоблок ЗАЕС у режим холодної зупинки
Розпорядженням Держатомрегулювання експлуатацію енергоблоку №5 ЗАЕС обмежено станом "холодний зупин" через неможливість безпечного функціонування станції.
Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.
Йдеться, що на рішення регулятора вплинули наступні чинники:
▪падання рівні води в Каховському водосховищі внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;
▪продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій;
▪️припинення роботи з 17 травня 2023 р. Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС;
▪️деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах окупації.
Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.