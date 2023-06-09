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Держатомрегулювання наказало вивести останній енергоблок ЗАЕС у режим холодної зупинки

09 червня 2023, 20:39
Держатомрегулювання наказало вивести останній енергоблок ЗАЕС у режим холодної зупинки
Фото: УНН
Холодний зупин - припинення ядерної реакції, охолодження та підтримання реактора при нормальній температурі та нормальному тиску протягом тривалого періоду.

Розпорядженням Держатомрегулювання експлуатацію енергоблоку №5 ЗАЕС обмежено станом "холодний зупин" через неможливість безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Йдеться, що на рішення регулятора вплинули наступні чинники:

▪падання рівні води в Каховському водосховищі внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

▪продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій;

▪️припинення роботи з 17 травня 2023 р. Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС;

▪️деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах окупації.

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Варто зазначити, що після "холодного зупину" продовжують функціонувати система відведення залишкових тепловиділень та допоміжна система охолодження.
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