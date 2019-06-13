"Держава у смартфоні": Зеленський зібрав експертів, Федоров намітив план, - ФОТО

У ньому взяли участь представники "Коаліції електронної держави", що об’єднує 65 різних організацій та експертів

12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".

У ньому взяли участь представники "Коаліції електронної держави", що об’єднує 65 різних організацій та експертів у сфері IT, повідомляє "Українська правда".

До обговорення також долучився глава держави.

"Я хочу швидких змін. Я вірю у ваш талант і бажання зробити Україну цифровим лідером і гарантую вам політичну волю. Маємо спільно готувати ініціативи, законопроекти та здійснювати кроки, що знімають бар’єри до цифрової економіки та електронного урядування", – сказав Зеленський.

"Запевняю, що особисто "звертатимуся" до тих державних службовців, які чинять спротив на місцях", – заявив він.

За словами радника глави держави Михайла Федорова, переведення державних послуг в онлайн сприятиме не лише комфорту громадян, а й зменшенню корупції.

"Наш план дуже амбітний. Наприклад, до 2024 року ми прагнемо перевести 90% всіх державних послуг в режим онлайн, втричі зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою та досягнувши нульового рівня корупції у цій сфері", – заявив він.



Фото:president.gov.ua

"І вже цього року українці відчують смак електронних послуг нового покоління – повністю автоматизованих та об’єднаних навколо громадянина", – додав Федоров.

"Але все це стане реальним лише за умови консолідації довкола спільного плану дій усіх експертів, талановитого українського IT-бізнесу, всіх гілок влади та політичної волі на найвищому рівні", – наголосив він.

Представники "Коаліції" надали президенту свої рекомендації та обговорили пріоритетні проекти цифровізації.

Ключові пропозиції стосувалися розвитку інструментів електронної держави та демократії, цифрових інфраструктур, цифрової ідентифікації, кібербезпеки, наведення ладу у державних реєстрах, електронного народовладдя (електронних соціологічних опитувань і навіть виборів).

Також ішлося про важливість створення можливостей для українських технологічних стартапів.

Усі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій.

Зеленський запевнив, що такі зустрічі будуть регулярними.



Фото:president.gov.ua

Наступного тижня запланована серія обговорень концепції "Держава у смартфоні" за участю міжнародних донорів, представників бізнесу тощо.

Потім документ буде оприлюднено у форматі плану конкретних дій та очікуваних цілей.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародному виставковому центрі на заході іForum 2019 з темою "Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом".