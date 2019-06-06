Державіаслужба призупинила право на польоти YanAir
За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії YanAir постійно діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії YANAIR з 7 червня 2019 року, йдеться в повідомленні Державіаслужби у Facebook.
Повідомляється, що, згідно з процедурою, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, який буде свідчити про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.
Нагадаємо, що Державіаслужба, починаючи з 2015 року, наклала 5,44 мільярда гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи в анексований Крим.
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