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Державіаслужба призупинила право на польоти YanAir

Згідно з процедурою, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, який буде свідчити про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки
Державна авіаційна служба виявила низку зауважень (частина з яких критичні) в організації діяльності авіакомпанії YanAir, які можуть негативно вплинути на безпеку польотів.
Державіаслужба призупинила право на польоти YanAir Фото: gettyimages.com

За результатами комплексної інспекційної перевірки авіакомпанії YanAir постійно діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинення сертифікату експлуатанта авіакомпанії YANAIR з 7 червня 2019 року, йдеться в повідомленні Державіаслужби у Facebook.

Повідомляється, що, згідно з процедурою, сертифікат експлуатанта може бути відновлений після усунення компанією недоліків і на підставі висновків акту інспекційної перевірки, який буде свідчити про здатність авіаперевізника забезпечувати належний рівень безпеки.

Нагадаємо, що Державіаслужба, починаючи з 2015 року, наклала 5,44 мільярда гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи в анексований Крим.

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06 06 2019 22:25
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